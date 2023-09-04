過去四角菱因價格沒有常見的二角菱好，所以少人種植，不過如果正確地食用，可是別有一番風味。（李文珍提供／張毓翎台南傳真）

水雉生態教育園區9月10日將舉辦一年一度生態季，不僅有闖關活動、水雉模仿賽、定點解說、剝菱角達人賽等，還有綠色市集。（官田水雉生態教育園區提供／張毓翎台南傳真）

台南市官田水雉生態教育園區結合農民朋友打造「官田菱雉菱」品牌，並推廣種植四角菱，其形狀有如忍者飛鏢，很新奇；官田水雉生態教育園區主任李文珍說，過去四角菱因價格沒有常見的二角菱好，所以少人種植，不過如果正確地食用，可是別有一番風味。

官田是台灣菱角主產地，菱農通常在1期稻作收割後種植二角菱，由於稻作葉子變長了後，稻田就不適合水雉棲息，近年有農友在1期改種四角菱，一方面可以增加水雉的棲地，另一方面也能與二角菱的採收季節錯開，減少找不工人的窘境。

李文珍表示，以前種四角菱的人少，主要是大眾仍習慣吃二角菱，不過四角菱也有自己獨特的風味，當初討論要將菱角上架連鎖超市時，農民考量採菱角工、剝菱角工的缺乏，也考量到水雉在3至4月會因稻作長大而缺乏棲地，因此決定嘗試種四角菱，這幾年即使碰到旱季，農民都想盡辦法找水，讓饕客們有菱角仁可以吃。

她提到，他們自2020年起將四角菱以「官田菱雉菱」品牌推到超市後，不少饕客都回饋說意外比二角菱還要好吃，讓經營團隊很振奮，畢竟當初是抱持推廣的心、「突破味蕾」的挑戰介紹給消費者，亦藉此倡導民眾「食當季」，當地蔬果對環境生態的重要性。

李文珍說，水雉生態教育園區9月10日將舉辦一年一度生態季，不僅有闖關活動、水雉模仿賽、定點解說、剝菱角達人賽等，還有綠色市集，將邀請附近友善耕種的農友、熱愛生態的學校社團、友善環境的手作者等，聚在一起展示、販售好物，現場也有四角菱的販售，歡迎民眾前來攤位逛逛、與農友們互動。