藍1區公車路線尖峰時刻搭乘人數多，常有學生坐不到公車。（曾資程提供／陳育賢新竹傳真）

由於新竹市的公共運輸尚未完善，有民眾反映上下學的尖峰時段，經常有學生擠不上公車，市議員曾資程4日親自搭乘東區至竹中車站的藍1區公車路線6時10分的首班車，實地體驗並了解情況，他說，確實常常會有學生坐不到公車的情況；市府則表示，會研擬改善、積極輔導業者。

曾資程表示，新科國中的安心通學專車，如能利用光復路上的站點增加，或可取代安心通學專車，經由站點的延伸調整、路線微調，尖峰時段增加班次，則可一併解決問題，市府也不用1年多花600多萬開辦安心通學專車。

另新竹高中站如延伸到建華國中，就可取代關埔安心通學專車至建華國中的需求，原本的公車班次約20分鐘1班，更符合需求，也許更能節省公帑。

曾資程說，安心通學專車是臨時的權宜之計，問題的核心還是在於關埔地區學校、教室不足，前市府核定光武、建功47間教室，現任市府該做的是加緊腳步如期如質完工、覓地建新校，才是舒緩關埔地區就學壓力的根本解決之道。

市府教育處表示，為紓解光復路交通與因光武國中總量管制無法就近入學而轉分發到新科國中及建華國中的關埔地區學子，自112學年度起特開辦關埔地區安心通學專車，減輕學生無法就近入學及家長趕載上下學的交通不便。

交通處表示，目前新竹市公車共有26條路線，公車有70多輛，司機70多人，限於勞基法工時限制，公車班次司機排班亦有2個班次排程，以致現有班次無法密集開出。

藍線1區平日上學、下午放學尖峰時間各別有5個班次，平均10至15分鐘1班車；至於民眾指滿車無法搭乘的情形，建議可改搭乘公路客運5608路線，上下學時間平均15分鐘1班。

交通處也說明，網路上也有民眾反映藍15公車路線減班影響搭乘，因新竹客運該路線司機8月底開刀，屬緊急突發事件，導致藍15公車班次減少，市府已請公車業者盡速招募人力補足司機缺口。

交通處指出，各縣市公車營運受疫情影響，運量大幅萎縮，加上物流司機需求驟增，疫情復甦遊覽車司機需求也提高，皆高薪挖角，使公車業者被迫減班。

市府為協助公車業者改善經營困境，主動提升駕駛員薪資待遇，並保障市民的搭車權益，除了今年3月調整公車合理營運成本外，今年6月起更加碼補貼公車駕駛薪資4000元，新竹客運自8月起每月調薪4000元，加上市府補貼薪資，每月司機可多領8000元，盼透過政府輔導與補貼、業者加薪，公私合力，永續經營取得民眾支持。

交通處長倪茂榮補充，交通部已同意放寬大客車職業駕駛人年齡由65歲至68歲，市府方面亦請客運公司召回已退休未滿68歲的司機回公司服務，填補尖峰時段需求班次。