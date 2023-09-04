受海葵颱風影響，阿里山國家森林遊樂區內林木枝葉遭風雨打落。（林業署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

園區人員趁風雨漸弱進行巡查及清理作業。（林業署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

海葵颱風遠離，阿里山森林遊樂區已預告明5日下午1點復園，至於阿里山林鐵本線及支線已完成路線巡檢及清理作業，明天同樣恢復營運。

嘉義縣今處於海葵颱風陸上警戒區內，林業及自然保育署嘉義分署轄管的阿里山國家森林遊樂區持續休園，園區內除林木枝葉遭風雨打落，幾根林木傾倒，並無災情傳出，雖園區今持續有陣雨發生，嘉義分署預定5日上午完成園區巡查及整備後，下午1點恢復開園服務遊客。

至於阿里山林鐵本線（嘉義至十字路）已進行路線巡檢及清理作業，確認路線安全，預定明5日恢復營運，而位於阿里山森林遊樂區內的祝山、沼平、神木3條支線，配合遊樂區開園時間，明天下午1點恢復營運，位於嘉義市的阿里山林業村明例行性休園，檜意森活村恢復營運。

嘉義分署也特別提醒民眾，雨後山區土石含水量高，易有落石及坍方，呼籲暫時勿前往山區及步道，並隨時注意相關預報、警戒及交通狀況，維護自身安全。