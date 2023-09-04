台中市警察局烏日分局警務佐劉福源（右）獲警政署核定當選112年警察局後勤楷模，台中市警察局長李文章（左）日前前來頒獎。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市警察局烏日分局警務佐劉福源獲警政署核定當選112年警察局後勤楷模，他表示，一切也要歸功於其他同仁的配合。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市警察局烏日分局警務佐劉福源平常負責後勤業務承辦，面對繁瑣廳舍耐震補強、宿舍拆除工程、裝備保養等工作從不嫌苦，一做就是12多年，佔據從警生涯的3分之一。作為「警用裝備守護神」的他近日榮獲警政署核定後勤楷模，可說是實至名歸。

烏日警分局指出，警界後勤業務事繁責重，往往被視為「苦差事」，不僅裝備甚多，保養維護工作也很繁雜。光是1個分局的裝備，長、短槍枝就超過300枝，汽、機車也有300輛以上，此外還包括無線電、防彈衣、防彈盾牌及各類子彈等大大小小的器具。

劉福源從警資歷豐富，從警生涯長達40年。他自2017年到烏日警分局服務，加上先前在其他分局服務的經歷，擔任後勤業務長達12年，並在2017至2021年連3年獲台中市警察局辦理警用裝備檢查評列乙組第1名。

劉福源平時工作勤懇、吃苦耐勞，他以嚴謹踏實的精神貫徹執行裝備保養工作，使裝備器材保持良好堪用狀態，保障員警執勤時使用裝備之安全，是同仁眼中的「最佳後盾」，如同「裝備守護神」一般。

此次獲警政署核定當選112年警察局後勤楷模，劉福源謙虛表示，裝備業務是他最熟悉的工作因此來負責這個區塊；他是做一件擅長的事，但一切也要歸功於其他同仁的配合，確保各項工作進度，才能讓平時工作順利執行。

烏日警分局分局長尤啓南表示，感謝劉警務佐平日用心在各項警用裝備保養。所謂「工欲善其事、必先利其器」，警用裝備的良窳攸關員警執勤的安全，各項警用裝備保持優良性能，才能確實保障員警執勤安全。獲此殊榮，實屬不易，全體同仁都與有榮焉。