聚陽預期第三季營收將與去年持平，並優於第二季，短單比重約30％，由於短單效率好，致毛利率較去年同期增加0.5個百分點以上，第三季的獲利會優於去年同期；而第四季出貨年成長估達10％，展望正向。
由於日系客戶下單強勁，讓印尼新廠產能利用率滿載，供不應求；印尼二期一廠會在明年中先開出20條產線，美系客戶呈現疫後復甦，預期聚陽今年下半年到2024年營運將領先同業維持向上趨勢。
聚陽(1477)公布8月營收為35.05億元，較去年同期增加7.5%，為今年單月新高，符合公司預期；累積合併營收為215.3億元，年減3.4%。聚陽印尼二期新廠預期在明年中陸續開出新產線，印尼二期一廠先在明年中開出20條新產線，可支應日系及美系客戶的需求。
聚陽預期第三季營收將與去年持平，並優於第二季，短單比重約30％，由於短單效率好，致毛利率較去年同期增加0.5個百分點以上，第三季的獲利會優於去年同期；而第四季出貨年成長估達10％，展望正向。
由於日系客戶下單強勁，讓印尼新廠產能利用率滿載，供不應求；印尼二期一廠會在明年中先開出20條產線，美系客戶呈現疫後復甦，預期聚陽今年下半年到2024年營運將領先同業維持向上趨勢。
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