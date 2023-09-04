聚陽預期第三季營收將與去年持平，並優於第二季，短單比重約30％，由於短單效率好，致毛利率較去年同期增加0.5個百分點以上，第三季的獲利會優於去年同期；而第四季出貨年成長估達10％，展望正向。

由於日系客戶下單強勁，讓印尼新廠產能利用率滿載，供不應求；印尼二期一廠會在明年中先開出20條產線，美系客戶呈現疫後復甦，預期聚陽今年下半年到2024年營運將領先同業維持向上趨勢。

《基金》脫離景氣藍燈後進場 台股基金2年報酬率平均近3成
為拚2024政黨輪替…9成民意炸鍋 最新3萬人民調跌破眼鏡
《產業分析》藥局疫後激戰 「先進者」老神在在
#聚陽 #預期 #一廠 #開出 #20