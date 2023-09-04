太魯閣號事故後，交通部安排日本專家與罹難者家屬到紀念園區哀悼罹難者，卻當場發現頭蓋骨。（圖／報系資料照）

太魯閣列車事故時隔兩年，案發881天後，竟被發現18片遺骸、94件遺物，引發社會嘩然。「太魯閣的眼淚」今（4）日也針對此事發佈3點聲明，指車廂歸還後，台鐵未盡全面檢查有錯，檢調單位負責檢搜遺體，既已知第8節車廂受創最重卻未能謹慎搜尋，並通過這整起事件可見台灣於事故應變、程序以及處理態度都出現狀況，無論是花蓮地檢署或運安會皆須負起責任，將來更應建立嚴謹程序。

罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」今（4）日發佈聲明稿，表示上週四（8月31日）於保存太魯閣號車廂發現頭蓋骨之後，隔日檢警單位重回現場檢查，發現共計18片遺骨碎片、94件疑似遺物及2顆牙齒。那天，家屬正在參與台日交流的研討會，律師召集大家告知這個消息，聽到這個消息的當下，家屬們只有震驚跟悲痛，大家都紅了眼眶，揪心到無法言語。

鐵警與台鐵1日重啟太魯閣號408車次事故車廂搜查。（資料照/蔡明亘攝）

針對發現遺骨一事，「太魯閣的眼淚」提出3項質疑：

一、 雖然車廂於2022年3月15日歸還臺鐵局，很顯然車廂歸還後台鐵未盡全面檢查，台鐵有錯。令家屬疑惑的是，檢調單位專門負責檢搜遺體，為何也未能發現這些遺體？既然知道第八節車廂受創最嚴重，那為何未能在第八節車廂全面而謹慎地搜尋？

二、這次台鐵在發現遺骨的當天，便馬上聯繫檢警單位處理這件事，台鐵局長在研討會當下也馬上承認錯誤向家屬道歉，這是我們家屬想要給予肯定的。我們需要的就是「承認錯誤」並馬上有所作為，這是改革需要有的態度，希望台鐵未來也能在發現錯誤時，「承認錯誤」並馬上行動。

三、知微見著，這整起事件可以看見台灣在事故應變上、程序上以及處理的態度都有狀況，中央單位應該就這起事件來重新檢視事故應變及程序上是否有所問題，無論從一開始調查的花蓮地檢署、到了事故原因調查的運安會，都要負起很大責任，更應建立嚴謹的程序，未來才不會發生這種讓家屬再次受傷的事件。