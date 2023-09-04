台中今（4）日停班課一天。一位住在台中的民眾發現，今日無風無雨、大眾運輸工具全部停擺後，氣得怒轟根本是硬要放假，直呼自己走了很久才終於抵達車站。不過許多網友紛紛開罵，指出放假的原因是要民眾在家預防災害，而不是讓他去外面趴趴走。

海葵颱風及外圍環流目前仍然影響台灣天氣，不過台中的風勢、雨勢並不明顯。台中市長盧秀燕說明，中央預測台中平均風力6級、陣風9級，雖然跟停班課標準差了一級，不過市府不願因此讓市民冒險，因此仍決定停班課一天。

原PO在Dcard發文表示，昨天風雨預測沒達標，但是市府硬要宣布放假，「今天果然沒風沒雨，結果公車全部停駛，YouBike、Goshare、iRent也都停止營運」，害他最後走了很久才抵達台中車站，讓他對於市長滿懷「感謝」。

對此，許多網友紛紛回應，「都說了放假是要讓你在家裡預防災害，不是要你去外面趴趴走欸」、「這根本只是結果論，啊就叫預防了，這樣就在嘰嘰歪歪，我看你也做不了什麼大事」、「預防性停班停課，不是請無腦市民出遊散心，或是跑到百貨公司、餐廳當愚民，等到出事死人才在哪靠X『我要國賠』、『我要告誰』、『OOXX出來負責／下台』」。