坊間流傳啤酒具利尿效果，所以喝啤酒能排出泌尿道結石？對此，維尚泌尿科診所院長白彝維指出，這是錯誤訊息。他說明，喝啤酒除了容易形成草酸鈣外，還會讓尿酸增加，導致結石加速產生，亦可能增加痛風機率，不可不慎。他並分享，可透過5招來預防泌尿道結石，包括多喝水、健康飲食、少憋尿、多運動及攝取足夠鈣質。

白彝維在粉專「維尚泌尿科診所」與網站撰文表示，別再相信喝啤酒能排除泌尿道結石，其富含草酸，易和身體的鈣結合為草酸鈣，反而促進結石產生。此外，還含有較高的普林，除了讓尿酸增加、加速結石外，亦可能增加痛風機率，對身體危害不能輕忽。

至於該如何預防泌尿道結石問題？白彝維強調，生活保健很重要，並分享可透過5個日常習慣來預防：

1、多喝水：尤其是夏季，天氣炎熱易讓身體水份流失，補充足夠水份，身體才有足夠的代謝頻率。

2、健康飲食：減少大魚大肉、過鹹、過於辛辣的飲食，吃太多肉類，會使身體攝入過多的動物性蛋白質，產生尿酸，同時也提高結石發生的機率。

3、少憋尿：應準時上廁所，讓身體清空，保持多喝水、少憋尿的好習慣。

4、多運動：加速腸胃道的蠕動，讓身體可快速地排除不需要的物質，減少尿液結晶沉澱的情況發生。同時可透過運動，保持身體體能狀態及健康的體態體重。

5、攝取足夠的鈣質：鈣質有助降低人體腸道對草酸的吸收，因此可以減少腎結石產生機率。

白彝維提醒，習慣性憋尿、水喝太少、過度肥胖以及飲食不健康的族群，容易有泌尿道結石的問題，日常應特別注意，若身體有任何不適，如血尿、尿不出來、腰疼、發燒等症狀，千萬不要輕忽，應盡早尋求專科醫師診治。

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