副總統賴清德2017年任閣揆時規畫「2030雙語政策計畫」，本報報導指出，基層教師反應「4個班超過百人的學生，卻只有1人聽得懂英語上課」，教師團體要求停止實施。對此，立委張其祿表示，審計部早已點名雙語政策未有共識，台灣師資培育量能不足，政府不充分貿然實施，恐使學生成為可憐白老鼠。

張其祿說，許多師資配套不足的教學現場，學生間英文能力不一，大多學生無法理解英文和外師授課，造成「好的愈好、壞的愈壞」的情形加劇，更不用說延伸用英文去學其他科目，導致英文和學科都學不好的現象。

張其祿說，審計報告早就點名「國發會推動2030雙語政策計畫已2年餘，惟對於政策核心策略及業務推動內涵尚未凝聚各界共識，且成立專責行政法人未決」，且「國教署補助高級中等以下學校推動雙語教學，提升學生英語溝通與應用能力，惟部分未具備英語基本學力學生，恐 加劇學習成就落差」的問題。

張其祿強調，台灣師資培育量能不足，偏遠地區外籍師資更加不夠，政府準備不充分就貿然實施雙語教學政策，學生再成可憐的白老鼠，執政者沒確實盤點量能、做好準備，在沒有確實評估城鄉差距和學生能力低落狀況下，雙語教育流於形式，造成第一線教育人員和學生的負擔。

張其祿認為，教育應該本於務實、科學與合理，幫助學生提升能力，翻轉人生，不該因政府錯誤的執行方式，加劇學生彼此學習成就及能力落差，因此他將在新一期的教文委員會，繼續檢討、監督「2030雙語政策計畫」執行成效不彰的問題。