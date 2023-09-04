台灣經濟研究院董事長吳中書表示，台灣正處於因應氣候變遷的轉骨期，多數中小企業面對氣候變遷風險在營運所帶來的挑戰與機會，恐不足因應，對企業以及台灣整體產業競爭力將造成重大影響。

他強調，銀行扮演非常重要的角色，可以為中小企業注入更多的活水，引領中小企業投入永續發展、落實ESG。做為支持台灣中小企業發展重要推手的資金供應者，銀行可藉由「中小企業淨零轉型診斷」平台，透過「把脈」、「診斷」、「處方」 三步驟達成台灣監管要求的綠色金融行動方案3.0。

KPMG安侯建業永續長于紀隆表示，台灣中小企業數量眾多且同時是經濟體系的中堅份子，金融機構長期關注國內中小企業淨零轉型的議題，不論協助碳排改善或投融資上都有合作討論空間，希望各銀行皆可達成共識，共同輔導全台灣中小企業們朝向淨零轉型邁進。

KPMG安侯建業金融服務產業協同主持人陳世雄建議，台灣銀行業應儘早建立淨零轉型生態圈，運用戰略和利基合作夥伴來支持銀行的永續目標，並加速解決方案和業務市場開發。

另外，銀行需要積極主動了解客戶的氣候KPI績效，強化客戶管理並緩解企業漂綠行為，在快速發展的監管環境中有效管理企業漂綠風險，以避免未來出現廣泛的補救措施和聲譽損害。