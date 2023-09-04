布拉魯橋一旁情人吊橋遭洪水沖毀，因布拉魯橋橋頭邊坡崩落，仁愛鄉公所下午4時預警性封橋。（仁愛鄉公所提供／楊靜茹南投傳真）

海葵颱風過境塔羅灣溪溪水又暴漲，洪水直逼廬山吊橋橋面，吊橋下游飯店全泡在水中。（仁愛鄉公所提供／楊靜茹南投傳真）

海葵颱風過境，廬山溫泉區的塔羅灣溪溪水暴漲，山坡有土石崩落。（仁愛鄉公所提供／楊靜茹南投傳真）

廬山溫泉塔羅灣溪溪水暴漲，因清淤來不及移往高處的怪手遭洪水吞沒。（仁愛鄉公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉廬山溫泉上月因卡努風災受創，塔羅灣溪暴漲，廬山河邊飯店淹2樓高，這次海葵颱風過境塔羅灣溪溪水又暴漲，洪水直逼廬山吊橋橋面，在塔羅灣溪清淤的包商感慨：「清淤工作前功盡棄。」布拉魯橋因橋頭邊坡崩落，一旁情人吊橋遭洪水沖毀，馬赫坡部落對外交通再受阻。

廬山塔羅灣溪暴漲沖毀情人吊橋 馬赫坡部落再成孤島

海葵颱風過境台灣，雖然廬山溫泉區累計雨量不到200毫米，不過塔羅灣溪上游山區降下約400毫米雨量，造成塔羅灣溪再度溪水暴漲，洪水水面距廬山吊橋剩約2公尺，從廬山吊橋往下游眺望，下游飯店又泡在黑濁溪水中，甚至有因清淤來不及移往高處的怪手遭洪水吞沒，經過清淤才重見天日的溫泉彩虹橋再度遭土石覆蓋。

廬山溫泉區因塔羅灣溪溪水暴漲，馬赫坡部落居民只能仰賴布拉魯橋經農路進出，未料布拉魯橋橋頭旁的邊坡，不敵洪水沖刷不斷崩塌，一旁情人吊橋已支撐不住遭洪水沖垮，因此仁愛鄉公所下午4時預警性封閉布拉魯橋，馬赫坡部落再度成為孤島。