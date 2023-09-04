南投縣仁愛鄉廬山溫泉上月因卡努風災受創，塔羅灣溪暴漲，廬山河邊飯店淹2樓高，這次海葵颱風過境塔羅灣溪溪水又暴漲，洪水直逼廬山吊橋橋面，在塔羅灣溪清淤的包商感慨：「清淤工作前功盡棄。」布拉魯橋因橋頭邊坡崩落，一旁情人吊橋遭洪水沖毀，馬赫坡部落對外交通再受阻。
海葵颱風過境台灣，雖然廬山溫泉區累計雨量不到200毫米，不過塔羅灣溪上游山區降下約400毫米雨量，造成塔羅灣溪再度溪水暴漲，洪水水面距廬山吊橋剩約2公尺，從廬山吊橋往下游眺望，下游飯店又泡在黑濁溪水中，甚至有因清淤來不及移往高處的怪手遭洪水吞沒，經過清淤才重見天日的溫泉彩虹橋再度遭土石覆蓋。
廬山溫泉區因塔羅灣溪溪水暴漲，馬赫坡部落居民只能仰賴布拉魯橋經農路進出，未料布拉魯橋橋頭旁的邊坡，不敵洪水沖刷不斷崩塌，一旁情人吊橋已支撐不住遭洪水沖垮，因此仁愛鄉公所下午4時預警性封閉布拉魯橋，馬赫坡部落再度成為孤島。
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