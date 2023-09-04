新生代女星宋祖兒是童星出身，在《寶蓮燈前傳》出演小哪吒，靈動可愛的演技讓許多觀眾印象深刻，成年後外貌神似張柏芝，被網友稱是「小張柏芝」，拍攝陸劇《舌尖上的心跳》時與阮經天傳出戀情，被傳是差16歲的「叔姪戀」，後來阮經天去年2月低調認愛圈外女友，兩人戀情告吹；近日她被實名舉報疑似逃漏稅，原本要播出的陸劇《無憂渡》也似乎因此遭卡關，疑似一名工作人員不滿發聲。

女星宋祖兒是童星出身，外型神似張柏芝，加上精湛演技，不少人認為她爆紅只是遲早的事，她主演的待播作品有《閱讀課》、《無憂渡》、《折腰》、《艱難的製造》等劇集，其中和陸劇男神主演的《無憂渡》原先傳出將於近日播出，不料宋祖兒爆出逃漏稅事件後似乎導致劇集的播出延宕，疑似讓負責電視劇項目的工作人員發聲：「今天接到通知了，項目停止」，他以日本名編劇坂元裕二的名言形容心情「人生有三條坡道，上坡道、下坡道、想不到」，承認沒想到《無憂渡》的項目做了5年，上坡道和下坡道起起伏伏不知道走了多少，不料臨播出上天想讓他們體會一下沒想到。

疑似陸劇《無憂渡》的幕後工作人員表示劇集因宋祖兒被喊停。（圖／微博）

該網友表示進入愛奇藝五年，落得零產出、零實績的結果，令他不禁感嘆也許人生和希臘神話中的薛西弗斯一樣，在不停推動一個注定要滾落的巨石，最後他送自己一句話：「屈身守分，以待天時，不可與命爭也」。許多網友表示：「幕後人員真的很無辜，希望他們能拿到自己該拿的工資和尾款」、「藝人只是參與拍攝和宣傳，幕後的工作人員卻是花了5年時間」、「打工人才是最慘的，大明星什麼都安排好了，無數工作機會選擇，簽合同到現場拍一下拿不敢想像的巨款，背後工作人員得努力多久」。