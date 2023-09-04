哈薩克總統托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)有意興建核電廠，但他預料這種極具爭議的建設會遇到許多阻止，因此他打算以全民公投的方式，由國民來決定該第一座核電廠的命運。

裡海新聞(Caspian News)報導，托卡耶夫在上周五的國情諮文講話中，宣布他的核能電廠計畫。他說：「核能發展已成為一個非常重要的經濟和政治問題，有著明確的上昇趨勢。哈薩克身為世界最大鈾礦生產國，我們有權建設自己的核電廠。」

「一些專家認為，哈薩克適合建造小型核電廠。然而，許多公民和一些專家對核電廠的安全性持懷疑態度。這就是為什麼我們需要繼續就這個問題，並舉行公聽會，以詳細且廣泛的討論。最終由全民公投的方式，對這個重要戰略問題做出決定。」

哈薩克是世界最大的內陸國家，該國政府長期以來一直在討論是否要建設核電廠，但是爭議一直很大，常常流於「議而不決」。 2021年，托卡耶夫總統敦促能源官員不要再擱置與拖延。他表示，無論如何都應該下決心建設核電廠，無論這個決定多麼爭議，或者不受歡迎。

30多年前，哈薩克曾經有的阿克套核電廠，使用BN-350 鈉冷式快中子反應爐，能夠使用核廢料發電，運轉了26年，沒有發生問題。(圖/IAEA)

同樣是2021年，托卡耶夫與哈薩克的主權基金「薩姆魯克-卡濟納國家財富基金」(Samruk-Kazyna National Wealth Fund )，全面研究哈薩克發展核電產業的可能性。在會議中，托卡耶夫警告，到2030年，哈薩克將面臨電力短缺。

據報導，研究小組已經找到合適的核電廠位置，就在巴爾喀什湖附近，可利用湖水做為冷卻，而且離最大城阿拉木圖也很近。

反對核電廠的理由不外乎核電廠成本高昂，保守估計約50億美元。並且還有核廢料的儲存和處置，以及幾十年後核電廠廢棄後的退役成本。

哈薩克是世界上最大的鈾礦生產國，大約佔了國際鈾市場的12% 。然而，幾十年來，哈薩克的鈾礦只出口而不自用。其實在前蘇聯時期，哈薩克曾經有一座俄羅斯設計的 BN-350 鈉冷式快中子爐，在哈薩克阿克套(Aqtaý)附近運轉26年，用於發電和海水淡化。然而，這款反應爐也有精煉核武材料的效果，因此西方一直不希望哈薩克持續運轉。1999年，哈薩克加入全球核武禁擴散體系後，該電廠因而關閉。