基隆市最靠近廟口夜市的博愛停車場，現有停車場業者的租約將於年底到期，市政府有鑒於停車場已經老舊，將於今年10月以ROT方式招商，改以促參方式吸引業者進行停車場相關建物及設備的更新，預計會暫停經營約3個月，將於明年4月前，恢復營運，整體工程將於明年底前完工。

基隆市交通處9月初公告「基隆市博愛停車場OT案前置作業計畫委託技術服務案」可行性報告書，顯示基隆市政府有意將老舊的博愛停車場改為ROT促參案，透過民間業者投資博愛停車場相關停車設備、建物修繕，並經營停車場業務。

博愛停車場位於基隆市仁愛區仁愛市場地下一、二樓，不僅鄰近廟口夜市，也與崁仔頂魚市非常接近。是外地遊客到基隆市遊玩時，優先會想到的停車場。不過這個停車場早在1987年與國宅同步啟用，迄今已經36年。就算只算上委外經營，也已長達12年，相關的停車空間、設備，都已經老舊。

交通處為了促進公共利益，重塑舒適停車環境，預定汰換設施設備、全場整頓及引進新式停車管理系統等，以提昇服務品質，並期改善周邊停車秩序。將於今年10月中旬啟動招商，將以ROT促參方式，吸引民間資金及經營能力，推動效率與服務品質。

交通處停管科長張以正指出，ROT初步評估所需的期初投資項目包含停車設備、公共服務空間整修翻新、相關設備及管線更新、以及地坪、天花板及牆面改善及美化工程等，所需經費約為3000萬元。

這項促參案將於今年10月中旬啟動招商，年底評選出爐，項目包括了建物修繕、管線更新，含殘障、婦幼及電動車充電椿（由原先4槍增為6槍）共253車格，邊做邊開放，預計明年4月前可以開放停車，後續相關的工程將於明年底前全部完成。