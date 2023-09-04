宏佳騰周一股價跟隨汽車股上揚，且外資持續搶進，宏佳騰周一股價衝上一個半月高價，收漲0.54%，所有短均之上。

宏佳騰宣布，即日起至10月31日，凡持出廠日為民國109年12月31日前(含)之宏佳騰燃油機車之車主行車執照，即可享有暢銷車款STR、Ai-1 Ultra Belt有史以來最大購車折扣1.5萬元，其中，跨界黃牌STR自上市後多次霸榜同級距銷售冠軍，本次宏佳騰提供老車主最優惠的STR購車福利，以感恩回饋方案搭配政府汰購補助，挑戰黃牌市場最低價，只要12.6萬元就能將靈活鋼砲STR騎回家；還有Ai-1 Ultra ABS、Ai-2 Gather/+、Gather 125也推出超過萬元優惠折扣。

針對開學季，宏佳騰迎接開學季，除了9月積極參與許多活動，提供實際體驗機會。此外，宏佳騰祭出一系列優惠，最高優惠現折萬元，指定車款還可享信貸分期0利率。

Gogoro x MUJI無印良品聯名車款上市以來備受各界矚目，一個月即突破3000張訂單，帶動Gogoro八月整體訂單數較上月大漲五成。為回饋廣大消費者的支持，Gogoro即日起祭出為期一個月、適用於全車系的「好事再0」超狂購車方案，即0頭款、0月租、0利率、0保養，再加碼抽電池資費翻倍送，最高可獲得兩年免月租費。Gogoro更提到，Gogoro x MUJI無印良品聯名車款熱銷破表，購車優惠限時好評延長，入手即享禮遇二選一。