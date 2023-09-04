KYMCO上月推出GP125最低3萬9800優惠專案引發搶購熱潮，接單量超過4萬2000台，為車市投下震撼彈。光陽集團董事長柯勝峯宣布優惠專案延長至9月20日之外，再第二波震撼彈，針對女性與學生族群推出Nice LED 115、Many LED 125兩款主打車，最低4萬3800優惠。

著眼於不同族群的用車需求，KYMCO選擇超越市場同級、配備LED大燈的Nice LED 115與Many LED 125，以兼具時尚外觀與實用機能，再搭配全新上市的彩光特仕版，分別推出最低4萬3800元起、5萬9800元起的震撼價格，對照兩款車的定價（分別為6萬1000元、7萬9000元）等於打了72、76折，讓追求時尚潮流的小資女，或陸續開學的莘莘學子，都能輕鬆入手最優惠、最安全、最實用、最新穎的LED大燈車款。

KYMCO Many為品牌針對女性族群推出的時尚小輕跑，上市至今已銷售超過50萬台，除了具備歐風時尚的個性風格，最新的Many LED車款配備雙碟煞、雙後避震，全車採用LED照明系統，125cc動力心臟提供輕巧的油門加速感，在便利功能上，提供可放置3/4安全帽的車廂、防水充電座、雙掛勾及省力中柱，加深的前置物空間放置手搖杯也不怕溢出。

Nice LED 115也是採取都會時尚的外型設計，展現車主的自信與優雅，115cc動力心臟符合七期環保標準，6.6L同級最大油箱提供絕佳續航里程，同時具備同級最省的一級油耗61.6km/L，為了讓女性好騎好操控，73cm的座高方便著地，32cm的腳踏空間也方便置物，同時提供了大小不同的雙掛勾，以及21.6L的置物箱，特別的是同級唯一的涼感座墊讓女性騎乘時更佳舒適。