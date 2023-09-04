「該如何投資，才能把錢變大？」目前市面上的理財工具百百種，但我認為，母子基金投資法已通過實證，能有效避免追高殺低，達成資產配置，並追求長期的報酬，是一般民眾退休理財規劃的好幫手。

「存基金」新顯學，長期效果更明顯

尤其近幾年，「存股」已成為顯學，但選股是一門大學問，每一年當紅的主流類股不同，要精準選到好股難度頗高，加上2022年國際變數多，美國不僅要升息，接下來又要縮表，一旦挑錯股，存越久不見得賺越多。

相較下，「存基金」更能有效控制風險，透過基金公司專業的投研團隊，在股市與債市中選擇績優標的，不僅助投資人趨吉避凶，時間拉長，累積財富的效果更明顯。

忙碌的現代人，首選母子基金投資法

所謂「存基金」，也絕非閉著眼睛隨便挑一檔基金，就傻傻的存個10年或20年。每次演講，總有人跟我抱怨，基金存了10年還在賠錢，就是因為用錯方法和買錯市場。想解決這個痛點，母子基金投資法絕對是首選！

簡單來說，這個方法能源源不絕的創造金流，其中，母基金穩健，子基金積極，實務執行時，投資人先拿出一筆錢放在母基金的大水庫，再由大水庫中，定期定額扣款買子基金，等子基金賺錢，就先停利不停扣，讓子基金小池塘的錢匯回到大水庫，由水庫的母基金繼續鎖利滾錢，如此不停循環、長期投資，就能放大獲利成果。

因此，我才強調，這種母子基金投資法的設計，非常適合忙碌的現代人，不但進行了資產配置，也能透過設定停利與加碼點，甩開頻繁交易與追高殺低的習性，真正嚐到獲利的甜美果實。

元老級「金複合投資法」，歷經逾20年實證

目前已有不少投信與銀行相繼推出母子基金投資法，復華投信堪稱「元老級」，所推出的「金複合投資法」最受矚目，已有20年實證經驗，歷經多次金融風暴與黑天鵝事件，即使期間也難免會有波動或負報酬，仍可為投資人追求長期年化6％到12％的合理報酬。

可能有人嫌6％到12％不夠驚喜，必須坦言，這個方法也許無法賺最多，但卻能讓人睡得著，同時兼顧生活品質；試問：投資理財最終目標，不就是為了提高生活品質嗎？聰明的投資人毋須本末倒置！

那麼，該如何選擇母基金呢？保守族可考慮新興市場短期收益債，穩健族建議全球平衡型，積極族則鎖定台股平衡型，畢竟台股「牛長熊短」，又有「護國神山群」的庇護，長期趨勢向上，最適合存退休金與子女教育金。

用對方法，隨時可進場存基金

過去幾年，不斷有人重複問我，「台股已衝破18000點了，台股基金還能買嗎？」「台股已跌破萬六，台股基金應該不是進場的好時機吧？」我總會不停解釋，只要用對方法，即使遭遇盤整或修正，台股基金隨時可進場，但重點是，需抱持耐心與紀律，台股平均每2~3年走完一次循環，即使母基金是台股平衡型基金，搭配子基金的純股票型基金，堅持承作6年以上，走完2次循環，通常都會有不錯的報酬。

金複合月月領，退休後一邊投資一邊領

另外，現在「金複合投資法」也設計了月月領的功能，讓退休後還能一邊投資，一邊領現金，對有強烈現金流需求的民眾來說，又多了一個新選擇，不必擔心長壽風險。

「存母子基金」，預約月月領回的無憂老後！而且，有別於國人非常喜愛的傳統年金險和配息基金，「金複合月月領」多了些彈性空間，可隨時啟動或停止月月領機制，也不像傳統保險商品中途解約，需多付一筆解約金，可依照個人生活條件與需求調整。選擇變多了，更有利於退休生活的資金安排。

還沒想到獎金該如何處理？那麼，就從現在開始，加入「存母子基金」的行列，預約無憂老後！

(文/理財專家-盧燕俐撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。