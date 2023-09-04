開學季是不少家庭的年度大事，何時開始準備教育金最合適呢？中國人壽認為，孩子的教育準備金在任何一個階段都可以規劃，但越早開始越好，建議父母可善用分期繳費終身享有保障，且於符合條件下可領生存保險金、增值回饋分享金註3的台幣、美元利率變動型終身保險商品，為孩子規劃教育與留學計畫，提前為未來鋪路。

天下父母心，很多爸媽在孩子剛開始上學，就已經規劃將來要出國留學。因此，越早開始規劃越能減少將來可能發生的壓力，然而，孩子在各學齡階段所需的教育資源與花費大不相同，中壽建議可趁開學季檢視保單，評估現階段家庭經濟與孩子學習狀況，滾動式調整子女教育計畫。

若希望能有更靈活的規劃方式，建議可考慮投保「中國人壽開鑫年年美元利率變動型終身保險–定期給付型」、「中國人壽天天開鑫利率變動型終身保險–定期給付型」，除了於符合條件下可領生存保險金、增值回饋分享金外，還可同時規劃台幣與外幣，提前應付未來出國留學的需求。

以40歲的金小姐投保「中國人壽開鑫年年美元利率變動型終身保險–定期給付型」為例，投保時之保險金額為66669美元，繳費期間6年期，原始年繳保費為10000美元，經相關費率折減後，首、續期年繳保費為9800美元，假設投保後未來各保單年度宣告利率均為3.35％，增值回饋分享金第1-6保單年度選擇以繳清保險方式增加保險金額，第7保單年度(含)以後選擇現金給付，第6年起即可每年領800美元生存保險金，並有機會享增值回饋分享金註3保單價值亦隨時間持續增值，金小姐達50歲時，年度末現金價值為59160美元，有機會讓18歲的女兒實現出國留學夢。

另外，若希望繳完保費可享終身保障外，還期待已繳的保費能享每年壽險額度遞增等更高的保單價值，則建議可投保「中國人壽天天有利利率變動型終身壽險–定期給付型」，除了有機會享有增值回饋分享金，還具備多項意外身故保障、身故保險金分期定期給付，守護家庭更周全。