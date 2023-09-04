台鐵423車次集電弓遭樹枝擊中，由電力維修車搶修中，目前池上往返台東間路線雙向受阻。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東往南北雙向列車均停駛，大批旅客滯留台東火車站，暫安排9台遊覽車接駁北上花蓮。（讀者提供／蕭嘉蕙台東提供）

台鐵東部幹線再傳列車受困，為疏運台東、花蓮滯留旅客特開的423車次，第7節車廂集電弓遭樹枝擊中，瞬間發出巨大爆炸聲響與火光，目前列車暫停於鹿野車站，由電力維修車搶修中，多數旅客不耐車廂悶熱，下車吹風透透氣、上廁所。

海葵颱風威脅減弱，台鐵東部幹線4日下午陸續復駛，卻因為瞬間風勢大，樹枝入侵，不僅造成421車次集電弓受損，特開疏運的423車次也傳受災，池上往返台東間路線雙向受阻，現正搶修中。

「第7車廂蹦一下，還有火花」，劉姓乘客表示，感覺像是樹枝掉落，然後列車就停住了，已經停了將近1個小時，車上都沒有冷氣。

據了解，台鐵423車次EMU3000自強號列車，是為了疏運受颱風影響滯留花東的旅客特開車次，車內約有500名乘客。

由於台東往南北雙向列車均停駛，大批旅客在台東火車站內無火車可搭，目前已安排9台遊覽車接駁近400名旅客北上花蓮，但南下方向因公路樹倒受阻，無法通行，暫無法提供接駁。