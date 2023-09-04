海葵颱風過去3小時強度略為減弱，目前中心在澎湖南南西方海面，暴風圈仍籠罩雲林以南陸地及澎湖，預計5日解除陸警及海警。不過，颱風期間發生首起死亡的案件，台東縣關山鎮1名騎士摔落坡坎身亡。中央猜害應變中心指揮官林右昌指出，花蓮地區累積雨量達937毫米，應持續掌握監控河川水位及積淹水地區災情。

英便中心指出，海葵颱風淹水警戒區為高雄市、屏東縣、澎湖縣、花蓮縣和台東縣等地區沿海、河口低窪與易淹水區，須注意強降雨造成積淹水，東部與南部強降雨區河川水位仍高，須持續監控水位變化。

今天各地陸續傳出災情，花蓮縣秀林鄉銅門村、壽豐鄉豐山村發生土石流、台11線35K處土石崩落、台東縣東河鄉興昌村二線產業道路中斷、高雄市旗山區台29線69K路樹倒塌、高雄市茂林區高132線10K出現落石，至今已累計2592件災情，造成116位民眾受傷，台東摔落坡坎身亡的騎士，將待檢察官相驗後，再決定是否納入颱風死亡統計。

林右昌表示，東部及中南部連續受到颱風帶來風雨影響，已對農作物造成損失，導致蔬果價格波動，將持續監控市場交易情形，積極採取必要作為，以平抑民生物價。