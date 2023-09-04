農業部給予專案進口蛋業者進口價差吸收，外界原認為該經費來源是農發基金支應，不過經本報查證卻發現農發基金尚未動支，而是由中央畜產會直接跟農業金庫貸款而來。國民黨團總召曾銘宗批評，蔡政府是把農業金庫當成自己小金庫，需要用錢就直接去農業金庫搬錢嗎？農業金庫應該說明當初怎麼核准放款。

今年3月至7月的專案進口生鮮殼蛋約1億4095萬顆，補貼價差約5.59億；進口液蛋約192公噸，補貼價差約1040萬，也就是說需要近5.7億資金支應。農業部對外稱由農發基金支應，但本報調查3月開專案以來從未動用到農發基金，實際上是中央畜產會直接向農業金庫貸款。

曾銘宗指出，農業金庫應該要審核中央畜產會的貸款用途，以及有沒有提供擔保品？其償還來源是什麼？是編列預算嗎？農業金庫有沒有依法做相關的審核？ 如果是編列預算，那立院將要嚴審相關預算。曾也質疑，政府想去農業金庫直接搬錢就可以搬得出來？把農業金庫當蔡政府自己的小金庫了？應該跟廣大農民說明清楚。

侯友宜競選辦公室陳柏翰也痛批，蛋品進口商「超思」，以50萬資本額卻能拿政府1.75億補助、進口8814萬顆蛋，難道這又是民進黨繼千億海水採礦、小吃店接16.5億快篩訂單之後，又一樁政府當門神，試圖圖利特定廠商，大發國難財的弊案？農業部應儘速公布當時的遴選標準及採購合約，檢調單位也應主動介入，積極偵辦讓真相得以大白。

陳柏翰指出，根據投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準規定，政府辦理特殊或巨額採購，投標廠商的實收資本額不低於招標標的預算金額之十分之一。農業部迄今解釋不清不楚，反更像極了企業門神，為這家有問題的人頭公司積極辯護，更加令人懷疑背後是否有官商勾結、圖利特定廠商的弊端。