民進黨總統參選人、現任副總統賴清德日前喊打擊黑金槍毒，需要國會過半。對此，網友砲轟，講什麼Ｘ話？現在是誰在執政？現在國會沒有過半？為啥不早點做？

民進黨總統參選人、現任副總統賴清德2日參加保全業後援會活動時表示，他會很重視這種打擊黑金、槍、毒、詐騙。因為這幾項，無論黑的金的槍、毒跟詐騙，是危害社會治安最嚴重的問題。

根據《東森新聞》2日報導，賴清德強調，打擊黑金槍毒，需要國會過半，建立一個更嚴格的網路，來積極打擊黑金、槍、毒、詐騙。

對此，網友怒嗆，講什麼Ｘ話？現在是誰在執政？誰的國會過半？如果真的有心想打擊黑金， 現在就能做的事，為何還要等到當選才能執行？所以這7年來多以來，民主進步黨是在幹嘛？

有網友質疑，現在國會沒有過半？？？為啥不早點做？？講得好像人民沒給民進黨過半？還是在暗指國會過半但不是我的人？還有人諷刺，lie神不是叫假的！