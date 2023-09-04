不少伴侶交往多年後，便會開始論及婚嫁等事情，但並不是每一段愛情長跑都會步入婚姻，《摘星工廠》運勢專欄指出，射手男、摩羯男、雙魚男當面對結婚的話題時，會找一些理由來閃避，認為在還未確定之前，不敢輕易進入人生下一階段，導致戀愛關係越來越長久。

▍射手男

射手男嚮往愛情，願意暫時拋開自由談戀愛，但是結婚就不一樣了，需承擔更多責任、受更多束縛，看重自由度的他們，在還未確定自己是否能適應的來之前，結婚的話題能閃就先閃。

▍摩羯男

摩羯男比較堅持先立業後成家的原則，儘管對婚姻生活十分嚮往，但是若沒把握可以過上安穩生活，則會感到不踏實，甚至臉色大變，所以他們如果一直以還想再奮鬥當藉口，代表沒把握可以過得比目前好。

▍雙魚男

雙魚男對愛情充滿期待，但對婚姻並沒有太多嚮往，他們知道戀愛和結婚的區別，熱戀期怎麼樣都是甜蜜的，對方的缺點都不算什麼；但結婚後，現實很骨感，生活顯現出殘酷的一面，而骨子裡有鴕鳥心態的他們，一想到這樣的發展，就變得支支吾吾起來。