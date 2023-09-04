台南一名黃姓男子不滿鄭姓男子未處理薪資問題，憤而持噴漆在公開場所地面上噴「「垃圾、欠錢不還、鄭XX」」等9個字辱罵，正姓男子因而提告公然侮辱，全案警方依法送辦。

檢方偵查時，黃男坦承犯行，檢察官依刑事訴訟法第451條第1項聲請簡易判決處刑。

法官審酌，黃男因不滿鄭男，因而公然持噴漆在地面上噴灑「垃圾」等文字辱罵，足以貶抑鄭男人格及社會評價，並考量黃男犯後坦承犯行，但未與鄭男達成調解，日前黃男依泛公然侮辱罪，處罰金新臺幣5000元，如易服勞役，以新臺幣1000元折算壹日。可上訴。