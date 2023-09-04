洽談會圓滿結束，3站共吸引1453家日本買主到場，包括日本最大家具用品通路商宜得利、蔦屋書店，大丸百貨、近鐵百貨、港南商事(Home Center港南)、IRIS OHYAMA、丸紅商事等大型買主，本團3站共創造9158萬美元的商機。

外貿協會祕書長王熙蒙表示，根據多項數據顯示日本經濟正積極復甦中，其一為依據日本內閣公布的2023年4～6月日本國內生產總值(GDP)計560.7兆日圓，創歷史新高，年增長6%。再者，日本股市今年以來漲勢凌厲，日經指數創下33年來新高點。此外，工會團體協商企業調薪的「春鬥」亦創下30年來最大加薪幅度，種種跡象顯示日本市場已經迎來復甦後的蓬勃商機。

貿協籌組的日本大型拓銷團多年來在日本業界已建立良好口碑，被許多知名日商列為每年固定採購管道，睽違3年恢復實體舉辦，這團可說是今年前往日本拓銷的首場大型活動，王熙蒙表示，希望本拓銷團的成功能讓台灣與日本的商業合作如同兩國友誼一樣長久，更像SDGs(Sustainable Development Goals)理念一樣永續。而今年11月經濟部和貿協亦將前往東京辦理首屆的日本台灣形象展，可望將台日經貿關係推向高峰。

隨著各國市場逐步恢復，貿協也持續辦理實體拓銷活動，除了日本外，在新南向國家除了台灣形象展，也辦理各項拓銷團和商機日，例如：東南亞內需拓銷團、東南亞供應鏈重組商機團、東協紐澳商機日等，拓銷國際市場不間斷。