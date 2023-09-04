Ozone將參與演出。（新視紀整合行銷提供）

FEniX將參與演出。（新視紀整合行銷提供）

「2023桃園客家流行音樂節」將於16、17日在桃園陽光劇場登場，演出卡司包括Ozone、AKB48 Team TP、FEniX、VERA以及首次來台演出的泰國大式女團ALALA。擔任表演嘉賓的FEniX與VERA，首日將與民眾一起體驗5G遊戲「HAKKA “POP”FUN」，FEniX成員大多熱愛玩遊戲，平常工作的空檔不管是手遊還是自己發明的小遊戲，公認的遊戲王是李承隆，大讚他「只要需要動腦的，他基本上都沒有太大問題。」

VERA成員藍弟、Nelson、孟維會玩手遊，在工作空檔，他們都會一起打遊戲。Nelson解釋自己每天晚上會固定玩遊戲，但只會玩很簡單的小遊戲。巴比則爆料藍弟可以無時無刻都在玩遊戲，根本就是「遊戲兒童」，最看好他會在5G遊戲拿冠軍。VERA表示，今年有幸參與客家製譟的演出，當晚他們特別排了一首客語歌曲〈承蒙客家〉，還學了幾句客語自我介紹，發現客語生動又有趣。

男團Ozone去年9月成軍，短短1年內拿下hito流行音樂獎「最受歡迎新人」，並完成2場臺北流行音樂中心演唱會，人氣爆棚的他們除了擔任17演出嘉賓，也將在舞台上體驗示範5G遊戲。Ozone表示，遊戲對大家而言就是打休閒，但是如果是和朋友一起玩就會很瘋。祖安、哲言、煥鈞三人最愛玩遊戲 但說到「遊戲王」就一定是煥鈞，因為他什麼遊戲都打，也都把遊戲玩到精，所以當天最看好煥鈞，因為他根本就是遊戲宅男代表。

泰國大勢女團ALALA隸屬於泰國最大娛樂集團GMM GRAMMY旗下的音樂廠牌White Fox共有4位成員，包括Minnie、Meji、Im、Kris，平均年紀17歲，其中Minnie與Im擁有客家血統，2人都是第二次來台，誇讚台灣美食超級棒，尤其是路邊小吃，而且觀光、購物都很便利。Minnie想品嘗狀元糕，Im則是期待火鍋、小籠包、牛肉麵、蔥抓餅以及客家美食，自稱是「甜點獵人」的她，還想要吃剉冰、珍珠奶茶、鳳梨酥，揚言絕對不會錯過台灣知名小吃。