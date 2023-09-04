單身多年的柏原收史當場開出交友條件。（陳俊吉攝）

44歲日本藝人柏原收史今（4日）出席記者會，宣布將率「鶯谷愛樂樂團」來台演出，提到自己在20歲跟男神哥哥柏原崇曾隨樂團「No'where」首度踏上寶島，14年前也曾來台拍戲，他表示已把台灣當作自己第2個家，許久沒來仍倍感親切，昨一抵台就先去享受按摩、逛夜市，今天早上也吃了小籠包和麵線當早餐，並大讚石頭火鍋超好吃，盼能推廣到日本。

柏原收史自豪酒量好，「我是每晚都要喝的人，每天都能喝一瓶900ml的啤酒」，並透露「鶯谷愛樂樂團」主唱德井義實、貝斯手ISAKICK、鼓手西部好範和身為貝斯手的自己，本來其實是酒友，後來才成團，不過笑說，哥哥正好相反，滴酒不沾，「我們出去的話，他喝烏龍茶，他20歲時知道自己酒量很差就很少喝了」，某次慶功宴，柏原崇被灌了一小杯就醉倒，「那對我來說，根本就是沒有酒精進入身體的感覺」。

柏原崇當年因日劇《惡作劇之吻》紅遍全台，柏原收史難忘兄弟倆當年訪台時，「大家都還去機場接我們，感受到在台灣很紅」，此次來台，他也有提前和哥哥說，「他知道我這次要來台灣也很替我很開心，要我玩得開心點」，被問及為何相隔這麼多年會想來台發展？他直呼「最主要是喜歡台灣」，還表示除了樂團外，自己開的草莓甜點店，也希望能在台灣開分店。

訪問中，他也說自己已單身多年，「希望徵集1個能跟我一起生活的人，我喜歡台灣女生，我覺得台灣女生很純真、溫柔 。」當場開出徵友條件，「健康又活潑，年齡沒有太多限制，20到50歲都可以，最重要是聊得來。」希望能盡早脫單。

而「鶯谷愛樂樂團」預計今年10月底來台，在三重空軍一村時藝劇場進行演出，因為歌曲都是由身為主唱的諧星德井義實親自填詞，有很多18禁的內容，柏原收史期待日後能與台灣藝人交流，特別點名天團「五月天」合作，聽聞五月天會喝酒也愛開黃腔，他開心直呼「那我們應該會很合」 。