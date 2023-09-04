新店裕隆城主體建物樓層為B3~8F，約為4.3萬坪，B1~4F為誠品商場、5F~6F為商場、7F~8F為威秀影廳。商場目前持續進行裝修工程，預計於今年9月底正式開幕。新店裕隆城已於今年1月開始認列攤提費用，將持續影響裕隆營業費用。裕隆集團預期在2023年新店裕隆城商場租金收入約1億元左右，2024年可認列3.5~4億元。

鴻華先進為鴻海與裕隆(2201)合資設立，營運模式為CDMS商業模式，零件生產或整車組裝則交由鴻海或裕隆代工。裕隆納智捷n7車款以鴻華先進Model C架構生產，Model C量產版包含三種規格，標準版、長程版、性能版。目前n7在手訂單為2.5萬輛，售價為每輛100萬元，預計今年第四季開始交貨，2024年大量生產。

裕隆集團預期裕日車(2227)今年銷量達3萬輛，納智捷銷量維持2022年之水準。而受惠於裕日車於今年第三季推出X-trail輕油電版本，且納智捷n7車款將於今年第四季交車，預估今年下半年營運狀況將會優於上半年。由於2022年認列新安東京防疫險損失，2023年無此因素影響並有迴轉利益，2023年業外表現將明顯改善。

裕隆因2019年、2022年處於虧損狀態，2023年將有稅盾優惠，公司預期2023年實質稅率約3%。2023年整體獲利將獲得明顯改善，法人預估，2023年營收年成長個位數，年度轉虧為盈，EPS達6.26元。