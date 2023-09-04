蛋價評議委員會宣布，因為颱風、消費者需求、飼料上漲等問題，必須調漲3元（產地、批發）價格。媒體人張禹宣直指，先不論前兩者有多牽強，飼料的上漲早就已經持續已久，說穿了真正的目的，是因為近日來鬧的不可開交的進口雞蛋問題，農業部不得不的妥協，必須向業者讓利藉以摸頭。農業部與蛋價小組先前還在堅稱不缺蛋，如今一個月後態度丕變，蛋商揚言抗議也隨之煙消雲散，差在哪裡？就差在超思案的爆發。

「牽強的理由，其實是摸頭！」張禹宣今(4日)在臉書發文表示，過去台灣雞蛋最大的問題不外乎幾個：1.禽流感2.飼料上漲3.產地價格抑制。但始終農業部對於產地價格，都踩的非常硬鮮少讓步，當然對外宣稱都是推給蛋商公會，但實質影響力人盡皆知，為何在此時大動作的調漲3元。

「看看養雞大王涂萬財的說法，便可知一二。」張禹宣提到，6/30涂說：即使現在禽流感趨緩，本土雞蛋仍有部分缺口，因此進口蛋還是會持續進來，不過，消費者和加工業者習慣選擇本土蛋，不會有人要即期或不新鮮的蛋，實在不應該有那麼多進口蛋。8/26涂說：年初因為缺蛋嚴重，需要靠進口填補，不少同業都有進口，不過私人進口蛋因為沒有政府補貼價差，成本高，但不論進口多少錢，現在國內批發蛋價，一顆蛋約4.5元，一個貨櫃至少都賠80萬元。

9月1日涂萬財說：對於外界指超思領取政府上億元補助這根本不可能，也直言農業部的錢不好賺，甚至這些可能都只是進口雞蛋的成本而已，他也不解，為何秦語喬單純想幫助國家的好心卻被外界如此糟蹋，「這樣欺負我們蛋界的人沒有道理！」張禹宣強調，一個原本痛批進口蛋太多，還說私人進口都賠錢沒有政府補貼的養雞大王，為何突然態度丕變變成超思忠誠的捍衛者？當中唯一變化的只有一件事，9/3宣布產地價格9/4調漲。

張禹宣指出，原先，諸多的蛋商在8月初時，早已揚言若是產地價格不漲，將會出面抗議。8/6養雞協會蛋雞組組長黃榮珍說：去年國內歷經史上最嚴重的禽流感疫情，蛋雞死傷慘重，而近期許多老母雞淘汰，每日投入生產蛋雞無法回復過去的水準。儘管農業部今年初起進口大量種雞，但最快要到年底或明年初才能投入產蛋。傳出農業部對主導報價的北市蛋價工會施壓，再壓制產地蛋農，干預市場機制。黃榮珍說，不少蛋農因為飼料和人力成本已經要撐不下去了，希望調漲價格，否則不排除北上抗議。

張禹宣直言，這次的抗議跟過去最大的差別，在於這些蛋商清清楚楚禽流感的真相，也知道超思進出口的眉角，還有整個市場在大量進口後的真相。當時，農業部與蛋價小組還在堅稱不缺蛋，希望維持蛋價。如今一個月後態度丕變，抗議也隨之煙消雲散，「差在哪裡？差在超思案的爆發。情報與知識，頓時有了價值！」