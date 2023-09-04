目前效力紅襪3A的台灣好手張育成，不僅在上月28日出戰時單場敲出2支長打，30日代表紅襪3A出戰金鶯3A，更在第2個打席敲出3分炮，飛行距離高達435英呎，直接飛出球場外，表現不俗。此外，他近期也接受專訪，吐露心聲，讓網友們大讚：「永遠的部長加油。」

原是職棒選手的方昶詠，現在經營YouTube頻道《豹子腿方昶詠》，近期他特地以視訊的方式，訪問張育成。其內容可見，張育成透露自己近期「心態不一樣」，與壓力和解的放鬆打球，才使自己的表現較佳，「想要求表現的話，反而會綁手綁腳。」此外，也對於自己經典賽後獲得「國防部長」的稱號表達看法：「因為我本身沒有什麼稱號、小名，有『國防部長』的別稱還蠻棒的，感謝球迷們對我的支持。」

另外，張育成也在訪問中提及自己想留在大聯盟打拼的決心：「希望我可以無限期地在這裡慢慢進步。」並透露想留在大聯盟的原因之一是「可以打更多的全壘打，每年就可以做義賣，幫助更多偏鄉的小孩。」訪問內容PO出後，吸引不少網友們前來觀看，更留言力挺張育成，表示：「育成今年真的超可惜，手感正好的時候手受傷，不然他真的有機會在大聯盟打滿整季」、「希望張育成有更好的機會，可以再次站上大聯盟的舞台。國外打拼肯定很辛苦，加油！」、「感謝謝部長帶給我們的感動！希望你可以成功追夢不要留下遺憾，我們永遠支持你。」