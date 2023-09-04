黃浩庭將參與「貴人散步」音樂節。（貴人散步提供）

李權哲將參與「貴人散步」音樂節。（貴人散步提供）

亞洲最大Showcase音樂節「貴人散步」，今年11月迎來第7屆，將於11月3日至5日在府城臺南盛大展開。活動不但請到韓國大勢女子天團NewJeans之製作人250、空靈氣質橫掃歐美各大音樂節的京都歌姬青葉市子、日本都會浪漫樂團 KIRINJI 、 泰國獨立新星 Numcha、韓國 Synth Pop 樂團 ADOY 等國際卡司連線；更有曾入圍金曲新人的黃浩庭、李權哲、海豚刑警、Cicada、溫蒂漫步等代表台灣，展現貴人散步獨特選團品味。

今年邁入第7年的貴人散步音樂節，是全台首個將音樂場景結合城市觀光與國際產業交流的 Showcase 音樂節，每年吸引來自世界各地的音樂產業人士來台，將分布世界各國的多元風格音樂介紹給台灣聽眾。2023 年貴人散步樂團徵選吸引來自歐洲大國、日本、美國到以色列、塞內加爾、剛果與牙買加等 44 個國家近 1000 組音樂人爭相報名；預計嚴選出 77 組音樂人於活動期間於七個座落臺南的場館演出。

首波開賣日便率先公布陣容，包括入圍金曲新人的台語歌手黃浩庭、無厘頭樂團海豚刑警以及金曲製作人李權哲、自然系室內樂團 Cicada、Dream pop 浪漫派樂團溫蒂漫步；來自沖繩靈魂酷女聲 Salasa 、日本抒情搖滾樂團 KIRINJI，以及韓國大腕製作人 250（Lee Ho-hyung），該製作人更為現今K-POP炙手可熱的韓國女團NewJeans之製作人。

此外，貴人散步在業界素有「產業紅娘」支撐，打造台灣接軌國際市場的媒合平台，七年來成功牽線春豔、呂士軒、LÜCY、漂流出口、百合花、The fur. 等台灣音樂人登上南歐最大音樂節 Primavera Sound ！今年貴人散步將發起 「Young Professional Program」開放對音樂產業有興趣的年輕工作者免費參與 Showcase 建立人脈，藝人交流方面更邀請曾任 NewJeans 破億點擊單曲的製作人 250 （Lee Ho-hyung）與40位國際音樂人以創作交流，探索更多發展可能。