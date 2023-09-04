王彩樺、胡宇威、夏和熙主持的《我們這一攤》於2日首播，販售胡宇威最畏懼的臭豆腐。他笑說，自己很怕，但另一半陳庭妮卻很愛吃臭豆腐，「她剛開始還能忍住不吃，有時候想吃，我都會跟她說，那妳在外面吃完再回來，就是不准把臭豆腐帶進屋子」。

這兩年，有次陳庭妮真的很想很想吃，胡宇威點頭答應了，但卻是堅持要她要在陽台吃完再進來，陳庭妮笑說：「我就這樣在陽台，坐在小板凳上，乖乖用免洗餐具吃完臭豆腐，吃完才問他，請問我可以回來了嗎？」陳庭妮爆料，有次胡宇威出差工作，她跟胡媽媽趁他前腳一出，就一起出門去買臭豆腐回來吃，胡宇威近期得知此事，大笑表示沒想到她們偷做了這件事情。

在胡宇威家，他跟爸爸不敢吃，但媽媽跟妹妹卻是喜歡吃臭豆腐的，所以胡宇威說，臭豆腐真的是很特別的食物，兩極化的觀感喜惡，這次做完臭豆腐，他鼻孔連續好幾天都還是聞得到臭豆腐味，看完第一集播出，他回憶起自己與臭豆腐相處的過程以及後來的口感，笑說：「我竟然想等一下來去買份臭豆腐試試了。」

節目上周播出後，不少觀眾留言夜市擺攤真的很辛苦，而負責的主廚胡宇威當天炸臭豆腐的功夫獲得好評，外酥內軟再加上不同的醬料，臭豆腐當晚買光光，但觀眾唯一好奇的就是「胡宇威為什麼會這麼怕臭豆腐？真有這麼臭嗎？」胡宇威看觀眾的問題笑說：「第一次聞到臭豆腐是在六七歲，路過紐約法拉盛的時候，心想這個臭臭的東西怎麼會是台灣美食，從此他就不敢吃。來台灣之後，有一次在一個文化交流記者會上，又端出臭豆腐，這是他第一次吃，嚇到驚恐不已，那股發酵的味道，讓他聯想到地溝水發酵，只要發現有賣臭豆腐就躲得遠遠的，萬一餐會上有人點了臭豆腐，他就默默把盤子推走。」

由三立都會台、華視聯手日本極東電視台打造的全新實境綜藝節目《我們這一攤》，已於上週六於三立都會台首播，該節目是台灣電視史上首檔跨國實境節目，更是唯一走遍全台各夜市擺攤的大型綜藝，三位主持人王彩樺、胡宇威、夏和熙跑遍台灣十個夜市，甚至跨國到日本去擺攤。三立都會台30頻道每周六晚間10點首播，三立台灣台29頻道9／4起，每週四晚間10點半播出，9月9日起每周六晚間8點華視主頻，此外還有串流平台包含中華電信MOD、Hami Video影劇館、Singtel、Line TV也有播出《我們這一攤》。