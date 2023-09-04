由白家綺主持《醫學大聯盟》近日探討過胖對健康造成的危機，以及糖尿病可能引發的併發症。林道遠自爆人生巔峰體重達160公斤，還愛跟朋友一起去挑戰吃到飽，沒想到有次再到吃到飽餐廳時，卻驚見店家在門口貼著「禁止他進入」的告示。

林道遠分享，他曾經達到人生巔峰體重160公斤，每天喝3~4杯全糖手搖飲料，甚至是家庭號的碳酸飲料整瓶直接喝下，才能感到滿足。看到林道遠驕傲的表情，白家綺忍不住諷刺：「你怎麼對這種壞習慣引以為傲？」林道遠則是自嘲地回應：「這就是我的驕傲，所以我最終得了糖尿病啊」。

他說，當時不僅喜歡喝全糖飲料，還經常和朋友去挑戰吃到飽餐廳，有次一進餐廳就告知服務人員只需要上肉類、海鮮就好，並點了30盤牛肉、30盤豬肉、30盤蝦子，當他們想再點餐時，服務員卻拿來了甜點，並解釋道：「對不起，這是你們的甜點，我們無法再讓你們點餐了」，直到下次想再去吃的時候，卻發現門口貼著「禁止進入」的告示，仔細一看告示牌主角竟是他，也讓大家笑說吃到飽餐廳看到他都要嚇死了。