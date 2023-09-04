新竹縣50歲林姓婦人，長期緊張愛操煩，睡眠品質差，上班會因工作壓力偶有牙齒緊咬的情形，近年發現除了牙齒緊咬狀況明顯外，開始張口也出現疼痛感，甚至吃東西時無法大口吃，顳顎關節開始出現聲音，睡覺時甚至壓到會疼痛，臉部跟頸部肌肉也有疼痛感，牙科診斷是顳顎關節症候群，給予咬合矯正器卻沒有明顯改善，求助中醫大新竹附設醫院身心科鄭映芝醫師。

鄭映芝診治發現林婦的顳顎關節症候群，跟長期工作壓力導致自律神經失調有關，建議服用幫助穩定自律神經的藥物，並搭配電刺激以及放鬆練習。在藥物治療與非藥物治療併行下約2個月，林婦牙關緊咬的強度明顯減弱，肌肉痠痛與壓痛感也改善許多。

鄭映芝指出，顳顎關節症候群常見的症狀有，張口或咀嚼時下巴會感到疼痛，嘴巴動作受限無法完全張口，臉部或頸部肌肉痠痛，耳朵內疼痛、耳鳴，甚至張口歪斜、下巴脫臼，以及疼痛蔓延到眼睛後面、面部、肩部、頸部和背部等情形。

顳顎關節症候群不像一般四肢關節疼痛能輕易察覺，除典型張嘴緊繃感外，也可能會合併偏頭痛、臉頰悶脹等不適，常會明顯影響工作及睡眠品質。

鄭映芝說，顳顎關節症候群好發年齡介在20至45歲，女性居多，過去常被認為是牙齒咬合不正問題，傳統會用咬合板去治療，但漸漸發現許多顳顎關節症候群，並非來自於咬合不正，而是源自於心理壓力所導致的自律神經失調。

因為人若處在壓力大的狀況，即使是睡眠時間，口腔周圍的咀嚼肌群與脖子周圍肌肉容易仍呈現緊繃狀態，長久累積下，肌肉宛如長期劇烈運動後的狀態，因而產生張口、咀嚼、吞嚥疼痛現象。

當壓力大，不自覺地咬牙切齒，睡眠品質不好、睡覺磨牙，不少會合併焦慮，恐慌，肌肉纖維疼痛症、失眠等症狀。

另外，不是只有壓力會導致顳顎關節症候群，其他如牙齒咬合、假牙、肌肉、關節外傷、發炎、腫瘤或風濕性關節炎等也可能會是顳顎關節症候群的原因。