美國限制對中國大陸的高端晶片出口，但中國科技龍頭華為藉由新款旗艦手機Mate 60 Pro，驕傲宣告重返5G手機市場，且速度可與蘋果iPhone 14 匹敵，證實美方封鎖失利！但剛結束訪華行程的美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）仍強硬表示，美國永遠不會向中國出售「最精密、最強大的半導體」。

雷蒙多3日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時重申了美方限制AI（人工智慧）尖端晶片對中國出口與尖端技術對中投資的強硬立場。雷蒙多還聲稱，美國有望在2030年前擁有一個「世界上最好的半導體生態系統……我們在半導體設計方面已經處於世界領先地位」。

雖然雷蒙多也表示，她在訪中期間清楚向中方表達，美方無意與中國全面脫鉤，「我們每年都出口價值數十億美元計的晶片給中國。這對美國經濟與美國企業來說都是好事」，但她也不忘向中方撂狠話，強調美方也有「棍棒」，例如出口管制、對外投資限制、關稅等工具，一旦有必要，就能使用這些「棍棒」。

但據南韓《東亞日報》報導，即使美方持續牽制，中國仍用尖端技術攻佔了歐洲市場。1日在德國柏林登場的歐洲最大消費電子展IFA 2023上，中國企業大舉出動，在參與的2000多家公司中，中國企業占了一半以上。5日在德國慕尼黑舉行的世界4大車展之一IAA Mobility 2023，也有40多家中國汽車企業參加。參與今年IFA的南韓業界人士感嘆，簡直就像是中國的主場。