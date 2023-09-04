正妹網紅哈霓萱日前在路上遛狗，但因狗執意不動躺在斑馬線上，她奮力拉繩的畫面被用路人拍下傳上爆廢公社，由於身材火辣引起不少網友注意，被封為「拔河妹」，哈霓萱日前在社群平台透露「其實很討厭圤智雨」，透露圤智雨會開玩笑問她要不要當女優，還抱怨她的穿著保守，對此圤智雨反擊：「綠茶酒鬼專業戶」。

圤智雨在社群平台發文，稱哈霓萱是「綠茶酒鬼專業戶」，爆料和哈霓萱合作過程「她不講還好講了我超不爽，拍片要人家準備威士忌，便當一個才$100，每次都要準備$1000以上的威士忌，$1000以下的又不喝，然後還要在那邊等她喝兩杯才放得開，這也就算了，每次拍片還要跟擲筊一樣，碰運氣就是了，一下月經來，一下頭很痛，每次拍片都要請假，又沒有賺你們公司多少錢，剪接還要來盯剪，別人都是在乎劇情，她只在乎她的頭頂蓬不蓬，會不會看起來像大餅臉？」

圤智雨還嗆對方沒化妝像臨演，「去成人展都可以只貼胸貼，要拍我們的影片，只是要穿有露事業線就不行，X的，沒有事業線妳還有事業嗎？難怪七年都一直遇到渣男」，他爆料對方公司每個月都付十萬，才讓圤智雨願意讓她像背後靈一樣盯著剪片，不過他認為女方也有優點「就是演綠茶真的演得很像，根本就是傳神到可以拿金馬獎，如果金馬獎有最佳綠茶獎，妳應該要得」。