為了讓衣物常保香氣，許多人都會使用衣物芳香豆。一位男子近日決定把芳香豆拿到廁所使用，不過許多人看了之後卻發現，他竟是將芳香豆填充進用完的馬桶清潔球中，另外還有眼尖民眾指出，他填裝的地點疑似是廚房檯面，「旁邊還有筷子、餐具…」，紛紛直呼噁心。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他家的馬桶清潔球用量相當大，一周就會用掉一組清潔球，於是近日他決定實踐看看都市傳說，拿好市多販售的衣物芳香豆進行填充，觀察這樣子下來用量會不會比較省。

對此，許多網友紛紛直呼噁心，「怎麼有勇氣拿那塑膠盒起來重新填裝？」、「而且放在廚房檯面上！旁邊還有筷子、餐具…」、「那個塑膠容器不髒嗎？」、「沒有清潔作用，還不是一樣髒…光香就好了幹嘛還裝在裡面…邏輯不太懂」、「我沒辦法把那個塑膠殼再拿起來補充，光是要丟掉，都必須使用輔助物了」。

另外有不少人建議其他方法，「其實你可以在鼻孔各塞1顆，不管走到哪都香噴噴，而且用量超級無敵省」、「直接用個小紗袋裝起來掛牆上，整間廁所就都會香香的啊」、「勤刷馬桶就好，也不會有異味，又衛生」、「如果你改坐著小便基本上都不會有味道」、「臭味來自尿液噴濺的關係，洗澡的時候熱水順便沖刷一下，就不會有味道了」。