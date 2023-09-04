英國上市的消息公布後，諾和諾德股價再漲1.94%，暫報1326丹麥克朗。諾和市值在上周五超越LVMH集團，登上歐洲市值王，並終結LVMH集團過去兩年半來的市值霸主地位。主要是強勁的需求，以及諾和另一個糖尿病藥Ozempic的高度有效，將該公司股價推向高峰。

該藥廠在聲明中說，Wegovy減肥藥在英國將「受控制和有限的」發行，進入英國市場。

Wegovy可協助病人在進行鍛鍊和改變生活方式之時，同時減重15%該藥目前在美國、挪威和丹麥是可買到的，德國從七月底開始也可買到。

諾和無法滿足美國市場對Wegovy的需求，這也推遲了在歐洲大部分地區的發售。

儘管已經增加了產能，但該公司一直難以跟上需求。執行長在上個月曾指出，公司要滿足整個市場「需要幾年時間」。

該公司在聲明中說，公司正密切關注Wegovy藥的需求，與監管單位和供應商合作，確保患有肥胖症的人能獲得治療。

英國藥物監管單位NICE曾在今年三月說，有一種肥胖症狀和體重指數在35的成年人，建議使用Wegovy減肥藥，但是僅限於英國NHS的專家體重管理計畫之下。NICE還建議，使用Wegovy最多兩年。

諾和沒有說明在英國會供應多少，也沒有說明Wegovy提供的兩種治療法，售價是多少。該藥在美國的銷售為每個月不便宜的1350美元。

Wegovy在德國市場推出不到一個月後，供應就受到了限制。此突顯出諾和諾德在歐洲的雄心所面對的挑戰。