本次國際論壇由韓國ITS智慧運輸協會與MOLIT集團共同合辦，遠傳執行副總經理曾詩淵也以中華智慧運輸協會(ITS Taiwan)世界理事(ITS World Congress)暨海外委員會主任委員、以及車聯網協會副理事長身分代表台灣與會，並在今天發表演講，分享台灣智慧運輸現況。

遠傳執行副總經理曾詩淵表示，台灣在智慧交通科技研發實力備受各國肯定，其中遠傳以5G結合「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)推出各種智慧交通應用，不僅許多已落地實現，成效也有目共睹，協助各地政府進行智慧治理，打造節能、有效率，兼具韌性的智慧城市，也獲得各國代表肯定。

遠傳的智慧運輸案例豐富，像是遠傳結合電動機車電池打造的「交通號誌不斷電」系統，在供電異常時仍能維持交通號誌正常運作，並透過LTE行動網路將電池數據發送至監控平台，可隨時確認電池供應狀態、市電輸入狀態、電池異常狀態通報等資訊，提升道路安全，也避免因交通號誌異常導致交通壅塞、車輛怠速而產生的大量碳排，也延長電動機車電池生命周期。另外，遠傳「智慧路口」解決方案，運用5G低延遲特性結合C-V2X車聯網技術，可以即時傳送路口車況資訊，可提供路口碰撞警示、行人警示功能等，現也導入高雄輕軌部分路段，協助輕軌駕駛預先反應，避免事故發生。