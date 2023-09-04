東南亞國家協會（ASEAN）成員國高階外交官今天將檢討欠缺進展的緬甸和平計畫。緬甸軍方透過政變奪權2年多後，該國的暴力情況仍未終結，這讓東協感到日益沮喪。

路透社報導，東協外交部長本週將在主席國印尼首都雅加達舉行會議，商討緬甸、南海行為準則、區域經濟、跨國犯罪等問題。

緬甸是東協成員國，但自2021年翁山蘇姬領導的民選政府被推翻以來，該國的軍方統治者一直被排除在東協高層會議之外。

東協去年已就稱為「五點共識」的和平計畫達成協議。該計畫呼籲各方停止暴力並展開對話，但緬甸軍方高層僅是表面同意計畫，實際上並無作為。

印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）在會議開幕致辭中表示：「奉各成員國領導人之命，我們將對五點共識實施情況進行全面檢討，並準備一份建議書，供成員國領導人評估。」

她強調：「唯有確保緬甸問題得到和平、長期的解決方案，東協才能全力前進。」

緬甸危機導致外界開始質疑東協的有效性和團結精神。該組織成立於冷戰最激烈的1960年代。

數十年來，東協一直在互不干涉內政和協商一致原則下運作，這導致該組織難以協助解決緬甸等問題。除禁止緬甸將軍們參加高層會議，東協難以向他們施加壓力。

此外，東協領導人將於本週稍晚在雅加達會見美國、中國、日本、韓國、澳洲等夥伴國家領袖和高層官員。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）將代替總統拜登出席本週的東協峰會；中國國務院總理李強也將親自與會。（譯者：施施/核稿：林治平）1120904