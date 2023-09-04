國產署上半年公告首批34戶國有房地，全數標脫，顯示國有房地包租有其市場性。但目前首批的34戶還在修繕整理中，暫時還沒有提供民眾租用。

國產署強調，本次公告標的中，桃園市這標位於中壢、八德及桃園區，鄰近大賣場及傳統市場，交通便利，底價8萬9,621元；台中市位於北屯及大雅區，鄰近中清路，其中四戶為獨棟建物，底價合計11萬4,500元。

至於高雄市標的位於三民及鳳山區，三民區標的分別位於高雄火車站及高醫附近，底價9萬6,067；台南市標的分別位於東、安南及仁德區，皆為兩層樓透天住宅，其中安南及仁德區標的空間大，合計底價6萬1,081元。

國產署表示，將持續篩選適當標的辦理國有房地包租，預計10月再度推出標的辦理公告，以擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求，並透過公私部門協力合作，共同推動公共政策及落實國有資產永續發展的目標。