為吸引大陸遊客，韓國政府宣佈免收中國遊客辦理旅遊簽證的手續費，加強吸引中國遊客的旅遊宣傳並簡化購物退稅手續，爭取將中國遊客訪韓的規模儘快恢復到新冠疫情前的水準，並希望彌補對華出口不斷下降對貿易收支帶來的影響。

《美國之音》報導說，中國在8月10日宣佈了第3批恢復出境旅遊目的地名單，共計78國，包括日本、韓國、美國、澳大利亞等主要市場。公告稱即起恢復全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民赴有關國家和地區出境團隊旅遊和=「機+酒」業務。

報導說，在新冠病毒全球大流行之前，中國遊客的出境消費額遠勝過任何其他國家的遊客，2019年的總消費額達到2550億美元，其中團體遊估計占其中的60%。疫情爆發後，中國實也嚴格封控措施將近3年，直到今年1月才試點恢復中國公民出境團隊旅遊。

今年上半年大約有56萬中國遊客訪問韓國，這只是疫情前的2019年同期的1/5。韓國希望下半年的中國遊客數量超過200萬，並在第4季度達到疫情前水準的80%。

報導指出，上星期一艘載有數百名中國遊客的大型郵輪抵達韓國旅遊勝地濟州島，這是自2017年以來的首次。韓國旅遊業的消息人士表示，自2016年因首爾部署美國薩德導彈防禦系統引發爭議以來，中國政府最近首次允許旅遊團組織到韓國的大規模團體旅遊。雖然如此，中國從未公開承認過因政治原因限制國民赴韓團體旅遊。

儘管在地緣政治緊張的背景下，美國已取代中國成為韓國的最大貿易順差國，但就出口總量而言中國依然是韓國最大的出口市場，首爾仍寄望能穩定與北京的關係。