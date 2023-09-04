韓國智慧運輸國際論壇（ITS International Seminar）（４）日起於韓國首爾舉辦，遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵也以智慧運輸世界理事（ITS World Congress)身分，代表台灣與會，除與各國智慧運輸的產官學界交流，也應邀演講分享台灣智慧運輸亮眼成績，其中遠傳多項已落地應用智慧運輸計畫，包含交通號誌不斷電系統、智慧路口等，讓各國代表印象深刻，展現台灣在科技研發及系統整合軟硬實力。

本次國際論壇由韓國ITS智慧運輸協會與MOLIT集團共同合辦，邀請包含中國、日本、新加坡、紐西蘭等各國智慧運輸產官學界代表交流，遠傳電信執行副總經理曾詩淵也以中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）世界理事(ITS World Congress )暨海外委員會主任委員、以及車聯網協會副理事長身分代表台灣與會，並在今天發表演講，分享台灣智慧運輸現況，包含交通部智慧交通政策發展及成果，以及已成為各國取經對象的ETC電子收費系統等。

遠傳執行副總經理曾詩淵表示：「台灣在智慧交通科技研發實力備受各國肯定，其中遠傳以5G結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）推出各種智慧交通應用，不僅許多已落地實現，成效也有目共睹，協助各地政府進行智慧治理，打造節能、有效率，兼具韌性的智慧城市，也獲得各國代表肯定。」

像是遠傳結合電動機車電池打造的「交通號誌不斷電」系統，在供電異常時仍能維持交通號誌正常運作，並透過LTE行動網路將電池數據發送至監控平台，可隨時確認電池供應狀態、市電輸入狀態、電池異常狀態通報等資訊，提升道路安全，也避免因交通號誌異常導致交通壅塞、車輛怠速而產生的大量碳排，也延長電動機車電池生命週期。

遠傳「智慧路口」解決方案，運用5G低延遲特性結合C-V2X車聯網技術，可以即時傳送路口車況資訊，可提供路口碰撞警示、行人警示功能等，現也導入高雄輕軌部分路段，協助輕軌駕駛預先反應，避免事故發生。

遠傳也與花蓮市政府合作打造「智慧路牌」，提供民眾公車即時動態、路況與天氣等完整資訊，同時管理單位也可以快速掌握各站點路況、站牌狀態、異常警示等，提供良好的服務品質，站台站牌也因地制宜採用智能 LCD 或是太陽能電子紙顯示面板，實現低碳節能目標。