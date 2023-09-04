TOYOTA TOWN ACE貨卡及廂型車，自去年陸續推出後持續獲得客戶青睞，上市累計銷售已突破2萬台，今年1-8月累計市佔率逼近6成，穩坐國產輕型商用車NO.1寶座。和泰車也宣布，TOWN ACE將於第四季起逐月增產，明年起將有月均生產2000台以上的能力，意味今年國產輕型商用車市場將突破 3 萬台的規模。

為了感謝所有愛用者的支持，和泰汽車規劃針對貨卡車型推出40萬高額零利率，讓台灣所有小頭家都能更輕鬆擁有這台人氣商用車。此外，為了讓目前的一萬筆訂單能夠更快交車，TOWN ACE也確定於第四季起逐月增產，明年起將有月均生產2000台以上的能力，希望可進一步縮短交期，滿足每一位顧客的期待。

TOWN ACE以優異的載重、空間、油耗表現及安全配備可以滿足各行各業的需求。貨卡車型最高載重960公斤，超強載貨力滿足各工作使用需求。平均油耗表現達15.2km／L，幫助老闆們省油賺大錢，也帶領年輕頭家闖出一片天。此外，全車系標配雙SRS氣囊，頂規車更搭載TSS(TOYOTA Safety Sense) 主動安全防護系統，全方位守護車主安全。廂型車擁有2人座、5人座兩種車型，兼具一般乘用及商用的功能，靈活變化的車室空間，提供消費者更多樣的使用彈性。

9月起，凡購買貨卡車型之消費者，除汰舊換新優惠價46萬起註6，並享限時40萬高額零利率優惠註7。喜愛TOWN ACE的消費者，可直接洽詢全台TOYOTA經銷商據點，詢問優惠相關資訊，亦可上TOYOTA官方網站查詢。