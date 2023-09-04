伊登與東京奧運鐵人三項金牌的師兄布魯門菲特（Kristian Blummenfelt），去年底到訪彰化埔鹽順澤宮，現場超過上千粉絲熱情迎接。（本報資料照片）

戴「埔鹽順澤宮帽」征戰國際賽事的三鐵冠軍伊登（Iden），去年與東京奧運鐵人三項金牌的師兄布魯門菲特（Kristian Blummenfelt）訪台，到訪順澤宮參拜，獲得「帝爺公」加持，其中布魯門菲特特日前勇奪新加坡PTO亞洲公開賽冠軍，達成完封PTO巡迴賽冠軍的挑戰，消息傳回國內讓埔鹽鄉親與有榮焉，直呼帝爺公「太神啦~」。

近日國際運動賽事報導指出，布魯門菲特特今年8月下旬參加新加坡PTO亞洲公開賽獲得冠軍，特別的是他在不到48小時內，連續參加巴黎奧運測試賽及PTO亞洲公開賽，還能拿下冠軍。不過其師弟伊登就沒有這麼幸運了，在比賽自行車項目中進行到30公里處時，不慎發生摔車意外受傷，只能黯然退出比賽，

伊登與東京奧運鐵人三項金牌的師兄布魯門菲特（Kristian Blummenfelt），去年底到訪彰化埔鹽順澤宮，現場超過上千粉絲熱情迎接，在簡單致詞完後，伊登等人在順澤宮主委魏信顧的陪同帶領下，到順澤宮內參拜，感謝帝爺公保佑，除了參訪彰化多個景點外，更接下彰化縣觀光大使的重擔，行銷彰化十大金質商品與彰化優鮮農特產品。

不過有眼尖的鄉親發現，布魯門菲特特似乎沒有帶著冠軍帽，對此埔鹽鄉長許文萍解釋，去年伊登與布魯門菲特到訪順澤宮時，他說因為有贊助合約在身，所以不能換帽子品牌比賽，不過他當時強調，他相信到順澤宮參拜會得到神明保庇，在比賽獲得佳績。