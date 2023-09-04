民進黨總統參選人賴清德2日接受電視節目專訪，談到兩岸與國防相關議題時，他強調，沒有主權的和平，不是真正的和平，只有實力，才有可能確保主權、確保和平。對此，國民黨前台北市議員羅智強則指出，民進黨上台，共機越中線、圍台軍演，直言質疑賴「這是喪權辱國的實力？」

前立委蔡正元在臉書發文，比較台灣跟大陸，在GDP部分，0.8兆美元比18兆美元；軍費1比20；糧食自給率31％比81％；能源自給率10％比80％；戰鬥部隊人數24萬人比222萬人。直酸台灣只有一項實力壓倒性贏過大陸，就是「嘴砲」，引來網友爆笑迴響。

「功德說和平靠實力？」羅智強今(4日)也發文質疑，民進黨上台，共機越中線、圍台軍演，「這是喪權辱國的實力？」

羅智強在留言區說「嘴砲、網軍、厚臉皮的實力，民進黨天下無敵！」網友表示「什麼備而不戰？盡講一些文青話！且大多軍人又都不想上戰場，有錢賺就好，工作不好找」、「七月說鬼話」、「說謊大王……無格局」、「用嘴巴治國的實力」、「這次的大選要不要當⋯戰爭中國家？請大家冷靜思考！人生苦短」、「實力？功德這邏輯真的不正常到極點」、「飛彈在台灣上空，不敢發警報還是不知道要發警報，實力在哪裡？」