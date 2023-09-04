攝護腺肥大是年長男性常見好發疾病，雖無法與歲月相抗衡，但仍可透過飲食調整來延緩與減少罹病風險。對此，義大醫院泌尿科醫師黃維倫分享，攝護腺肥大適合吃4類食物，包括草本萃取物、茄紅素、鋅，以及蔬果類與高纖維食物。其中他提到，補充鋅有助維持攝護腺健康，但務必要適量，近年有研究指出，鋅攝取過量恐增罹患攝護腺癌的機率。

黃維倫在臉書粉專「U and泌的鳥醫師．黃維倫」及個人網站發文表示，飲食在攝護腺肥大的預防及控制中，扮演著重要角色，正確的飲食有助緩解症狀、改善生活品質，從而減少併發症。他並分享下列攝護腺肥大適合吃的4類食物：

1、草本萃取物：黃維倫說明，其含有植物固醇、β-谷固醇、脂肪酸和凝集素等成分，可對抗生長因子及雄性素刺激所產生的攝護腺增生，並抑制α-腎上腺素受體、5α-還原酶及乙烯膽鹼受體，也具有抗發炎及中和自由基的作用，能改善攝護腺肥大所造成的排尿症狀。

2、茄紅素：黃維倫提到，其具有抗發炎作用，可減輕攝護腺炎和攝護腺肥大的相關症狀；亦具有強大抗氧化特性，有助維持正常細胞功能。常見攝取來源，包含番茄、紅甜椒、紫高麗菜、紅蘿蔔、葡萄柚、紅心芭樂、西瓜、及柿子等。

3、鋅：黃維倫指出，補充適量的鋅有助維護攝護腺健康，維持正常生理功能，減輕發炎和疼痛症狀等。同時，它還具有抗氧化和增強免疫功能的作用。

不過，值得注意的是，黃維倫說，過度攝取鋅可能導致鐵質缺乏或鋅中毒的風險；近年研究也發現，長期每日攝取超過75毫克的鋅，可能增加罹患攝護腺癌的機率。根據衛福部國人膳食營養素參考攝取量，鋅每日建議攝取量為，男性15毫克、女性12毫克，上限則不要超過35毫克。

4、蔬果類及高纖維食物：黃維倫表示，蔬果類富含各種維生素、礦物質和抗氧化劑，能維持攝護腺正常生理功能，並減少發炎反應及攝護腺癌的發生率。除此，便祕也易造成攝護腺肥大症狀加劇，攝取蔬果類及高纖維食物，如燕麥、糙米和全麥麵包等，有助於維持腸道健康，對攝護腺肥大症狀也有所助益。