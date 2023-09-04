馬來西亞檢方撤銷了針對副總理阿末札希（Ahmad Zahid Hamidi）的腐敗案，原本他面臨 47 項指控，涉及多項背信、腐敗、洗錢，濫用慈善基金2700 萬美元等等。然而，檢方突然表示，還需要更多時間調查，因此在星期一將他釋放。對此，改革派議員痛批，為了政治算計，擺明著支持貪腐。

半島電視(Aljazeera)報導，阿末札希獲釋之後表示：「我和我的家人很感激法庭解除了我的全部 47 項指控。我沒有罪，這些指控都是出於政治動機。」

法官科林(Collin Lawrence Sequerah)表示，釋放扎希德，並不等於無罪釋放。在檢方找到新證據後，可以在日後重新提起指控。

2018 年，阿末札希是馬來民族統一黨(UMNO,巫統)的高層，該黨60多年來一直掌握馬來西亞執政權。然而持續的腐敗引發民眾憤怒，最誇張的「一馬發展公司(1MDB)弊案」，涉及侵吞國庫45億美元，極為嚴重，使得在去年11月的大選中，安華(Anwar bin Ibrahim)的希望聯盟(Pakatan Harapan,PH)獲得大勝，差一點就獲得絕對多數。然而，為了執政的穩定，安華的執政聯盟還是納入了巫統。

安華的希望聯盟以打擊腐敗為主要競選訴求，因此在選後，大動作的偵辦1MDB弊案，許多涉案官員遭調查與起訴，比如前總理納吉布(Mohd Najib bin Abdul Razak)被判刑12 年，如今正在服刑。

但是顯然阿末札希的部分有所妥協，因此改革派前議員瑪麗亞•欽•阿卜杜拉(Maria Chin Abdullah) 批評「這一決定是民主悲劇一天」，敦促檢方就為何要撤銷此案，做出更全面的解釋。

欽•阿卜杜拉在一份聲明中表示：「法官這一舉措，無疑是告訴大家：貪腐是允許的！我們將號召公民走上街頭，抗議腐敗無能的政治領導人，希望正義得到伸張。」