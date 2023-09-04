台北市身障者約有11萬7679人，其中聽覺障礙者約1萬3000人，佔身障人口約11％，又3／4為65歲以上長者。台北市政府透過公私協力合作，民間單位捐贈2000台口袋型助聽器，將愛心回饋給有需要的台北市市民。台北市長蔣萬安表示，本次捐贈將提升有聽力輔具需求的民眾的生活品質、減低資訊落差。

蔣萬安說，特別感謝台北市議長戴錫欽，協助結合相關資源，本項捐贈將讓許多有聽力輔具需求的民眾獲得適切的幫助，提升生活品質、減低資訊落差，增進其社會互動與參與，並感謝皇長建設股份有限公司、吉田開發建設有限公司、礁溪扶輪社及元健大和直販事業股份有限公司及各協辦單位共同熱心公益。

社會局長姚淑文指出，社會局一年投入超過1.9億元，補助台北市民購買租賃輔具，在既有補助政策下，本次公益捐贈活動擴大助聽器發放對象，經過聽力檢測屬聽力受損者，即可至指定門市領用助聽器，並期待來自民間公益的熱忱可以延續下去，形成一個正向良善的動力。

社會局說明，本次助聽器捐贈對象為設籍或居住於本市且符合下列對象之一者，包含65歲以上長者及55歲以上原住民，低收入戶及中低收入戶有需要之聽損者，其他聽力受損有配戴助聽器需求者。符合資格者可自行聯繫本次合作助聽器公司元健大和直販事業股份有限公司北市門市，預約免費聽力檢測，領用期限至2025年底。