曾文生表示，最近很流行「碳焦慮」，金融界和會計師事務所的重要工作，就是減少企業焦慮，因為課綱改了，考卷也會改，重要的不是答案，而是答題的方法，要去理解遊戲規則背後的邏輯。

曾文生表示，希望經過各界努力，讓減碳成為台灣提升自我競爭力的機會，壓力來的時候，雖然日子剛開始會比較辛苦，但台灣不畏懼挑戰，因為碳管理不考驗天然資源，考驗的是自我管理能力，「台灣是有機會的」。