曾文生表示，最近很流行「碳焦慮」，金融界和會計師事務所的重要工作，就是減少企業焦慮，因為課綱改了，考卷也會改，重要的不是答案，而是答題的方法，要去理解遊戲規則背後的邏輯。
曾文生表示，希望經過各界努力，讓減碳成為台灣提升自我競爭力的機會，壓力來的時候，雖然日子剛開始會比較辛苦，但台灣不畏懼挑戰，因為碳管理不考驗天然資源，考驗的是自我管理能力，「台灣是有機會的」。
經濟部次長曾文生4日出席KPMG「氣候變遷風險對銀行經營中小企業客群的機會」時表示，全球減碳遊戲的規則尚未完全確定，但台灣企業善於自我管理，減碳反而可望成為台灣提升競爭力的機會。
曾文生表示，最近很流行「碳焦慮」，金融界和會計師事務所的重要工作，就是減少企業焦慮，因為課綱改了，考卷也會改，重要的不是答案，而是答題的方法，要去理解遊戲規則背後的邏輯。
曾文生表示，希望經過各界努力，讓減碳成為台灣提升自我競爭力的機會，壓力來的時候，雖然日子剛開始會比較辛苦，但台灣不畏懼挑戰，因為碳管理不考驗天然資源，考驗的是自我管理能力，「台灣是有機會的」。
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